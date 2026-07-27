C'était la folie en fin de semaine sur les réseaux sociaux concernant la possible venue de l'attaquant russe Kirill Marchenko avec les Canadiens.

Bien que la rumeur voulant qu'il ait demandé une transaction aux Blue Jackets de Columbus ait fait réagir la métropole, plusieurs journalistes ainsi que l'agent du joueur ont rapidement tempéré les attentes.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur cette rumeur qui fait saliver les partisans du Tricolore.

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