Boissons énergisantes aux moins de 16 ans

Le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi «Zachary Miron» visant à interdire la vente de boissons énergisantes aux mineurs de moins de 16 ans.

Bien que cette mesure fasse l'unanimité chez la plupart des partis politiques, son adoption rapide est bloquée par l'opposition de la députée Maïté Blanchette Vézina, qui réclame davantage de consultations scientifiques.

Toutefois, après avoir rencontré les parents de Zachary Miron vendredi, la députée se dit maintenant prête à mettre de l'eau dans son vin.

Écoutez à ce sujet le correspondant parlementaire pour Cogeco Nouvelles à Québec, Louis Lacroix, au micro de Philippe Cantin.