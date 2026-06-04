Journaliste de CNN

Le président américain Donald Trump s'en est pris une fois de plus au réseau CN et à sa journaliste Kaitlan Collins.
Écoutez l'analyste et chercheuse en politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Kaitlan Collins, de CNN, se fait prendre à partie par le président Donald Trump;
- «Elle n'a que de la haine dans les yeux», a dit Trump, en parlant de la journaliste;
- Le président a aussi commenté les négociations de cessez-le-feu entre le Liban et Israël, minimisant la gravité des affrontements régionaux pour servir sa rhétorique politique;
- John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale, fait face à des accusations judiciaires liées à la gestion de documents;
- Todd Blanche, l'ancien avocat de Trump, pourrait être nommé procureur général malgré des controverses et l’opposition de sénateurs républicains.