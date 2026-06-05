88 000 nouveaux emplois au Canada

Le marché de l'emploi au Canada se porte bien malgré les récentes turbulences économiques, avec la création de 88 000 emplois en mai. Du côté américain, la création d'emplois se porte également beaucoup mieux que prévu et le taux de chômage se stabilise à 4,3 %.

Malgré ces deux bonnes nouvelles économiques, les marchés boursiers ont connu une importante chute vendredi. L'un des indices boursiers les plus suivis aux États-Unis, le NASDAQ, a enregistré une baisse de plus de 4 %.

Comment expliquer ce paradoxe économique ?

Écoutez les explications du stratège en chef et économiste senior chez IA Groupe financier, Sébastien McMahon, au micro de Philippe Cantin.

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