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Recapitulatif de l'actualité politique

«Le coup de circuit revient à Fréchette pour son entente avec le fédéral»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 juin 2026 17:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Le coup de circuit revient à Fréchette pour son entente avec le fédéral»
La première ministre du Québec Christine Fréchette. / Patrice Bergeron / La Presse canadienne

C’est le moment pour l’animatrice Nathalie Normandeau de livrer son hebdomadaire récapitulatif de l’actualité politique à coups de métaphores sportives.

Écoutez les diverses analogies dans cette chronique au micro de l’animateur Philippe Cantin.

Elle commence en s'attardant à l'entente de la première ministre du Québec Christine Fréchette et le gouvernement fédéral de Mark Carney. 

«Le coup de circuit revient à la ministre Christine Fréchette pour son entente signée avec le gouvernement fédéral: 10 milliards $, on le rappelle, pour donner une bouffée d’oxygène aux infrastructures du Québec. D’ailleurs, elle a rapidement mis en pratique ces ententes. Aujourd’hui, elle était à La Malbaie pour annoncer un investissement de plus de 360 millions pour l’hôpital de La Malbaie. »

Nathalie Normandeau

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