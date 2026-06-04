Recapitulatif de l'actualité politique

C’est le moment pour l’animatrice Nathalie Normandeau de livrer son hebdomadaire récapitulatif de l’actualité politique à coups de métaphores sportives.
Écoutez les diverses analogies dans cette chronique au micro de l’animateur Philippe Cantin.
Elle commence en s'attardant à l'entente de la première ministre du Québec Christine Fréchette et le gouvernement fédéral de Mark Carney.
«Le coup de circuit revient à la ministre Christine Fréchette pour son entente signée avec le gouvernement fédéral: 10 milliards $, on le rappelle, pour donner une bouffée d’oxygène aux infrastructures du Québec. D’ailleurs, elle a rapidement mis en pratique ces ententes. Aujourd’hui, elle était à La Malbaie pour annoncer un investissement de plus de 360 millions pour l’hôpital de La Malbaie. »