Recapitulatif de l'actualité politique

C’est le moment pour l’animatrice Nathalie Normandeau de livrer son hebdomadaire récapitulatif de l’actualité politique à coups de métaphores sportives.

Écoutez les diverses analogies dans cette chronique au micro de l’animateur Philippe Cantin.

Elle commence en s'attardant à l'entente de la première ministre du Québec Christine Fréchette et le gouvernement fédéral de Mark Carney.