Le Selke et le Lady Byng pour Suzuki et Caufield

Les joueurs des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki et Cole Caufield, ont remporté les trophées Selke et Lady Byng pour la saison 2025-2026, vendredi.

Écoutez le descripteur des matchs du Canadien, Martin McGuire, en discuter au micro de l’animateur Philippe Cantin et de la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf.