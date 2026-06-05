Le Selke et le Lady Byng pour Suzuki et Caufield

Les joueurs des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki et Cole Caufield, ont remporté les trophées Selke et Lady Byng pour la saison 2025-2026, vendredi.
Écoutez le descripteur des matchs du Canadien, Martin McGuire, en discuter au micro de l’animateur Philippe Cantin et de la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf.
«On aurait aimé une participation à la coupe Stanley, mais les deux trophées individuels donnés aux deux meilleurs joueurs du club, aux deux leaders du club, sont une belle façon de couronner cette saison-là. C'est de mettre un peu le chapeau sur la fin de 25-26, qui a été vraiment une saison extraordinaire pour les Canadiens.»