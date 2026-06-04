«Achetez maintenant, payez plus tard», c’est alléchant, surtout en période d’incertitude économique… Le micro-crédit est de plus en plus populaire, mais on ne pense pas toujours aux conséquences.
Écoutez la journaliste Fadwa Lapierre à ce sujet, en compagnie de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le paiement différé est de plus en plus populaire auprès des consommateurs;
- Prisé de certains consommateurs, il est offert dans des commerces tels que Séphora, Walmart, Simons et IGA;
- Ce mode de paiement, utilisé pour de petits montants, augmente la conversion (20-30 %) et la taille du panier (30-50 %), mais soulève des enjeux d’éthique, de surconsommation, de surendettement, d’impact sur le dossier de crédit, et de risques d’intérêts élevés;
- Sans compter les risques d'arnaques...