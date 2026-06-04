Paiement différé

«Achetez maintenant, payez plus tard», c’est alléchant, surtout en période d’incertitude économique… Le micro-crédit est de plus en plus populaire, mais on ne pense pas toujours aux conséquences.

Écoutez la journaliste Fadwa Lapierre à ce sujet, en compagnie de Philippe Cantin.

Les sujets discutés