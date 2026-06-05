Le Selke et le Lady Byng pour Suzuki et Caufield

Les joueurs des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki et Cole Caufield, ont remporté les trophées Selke et Lady Byng pour la saison 2025-2026, vendredi.
Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf se pencher sur cette nouvelle au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«C'est un peu annonciateur de ce que sont les Canadiens présentement, c'est-à-dire une équipe qui est fleurissante, mais qui fait les bonnes choses. Et c'est là qu'on le voit, avec les bons résultats.»
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