De plus en plus de rumeurs de tensions internes au sein du caucus du Parti libéral du Canada se font entendre.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets abordés
- On discute des tensions internes au sein du caucus du premier ministre Mark Carney, malgré sa popularité dans les sondages (50 %);
- Des députés se plaignent anonymement à la presse du style autoritaire et du manque d’écoute;
- Dimitri compare la gestion du caucus de Carney à celle de Brian Mulroney, soulignant l’importance du soutien humain et le risque d’un effet boule de neige sur la cohésion du caucus.