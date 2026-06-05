Aux Francos le 12 juin

L'auteure-compositrice-interprète Lou-Adriane Cassidy partage ses impressions avant son spectacle très attendu au MTELUS dans le cadre des Francos.

Forte d'une année couronnée de succès, incluant des prix à l'ADISQ et aux Juno, l'artiste confie aborder cette nouvelle étape avec confiance et humilité.

Bien qu'elle s'envolera pour l'Europe cet automne pour une série de concerts, elle affirme sans détour que son point d'ancrage demeure le Québec.

Écoutez la compositrice et chanteuse Lou-Adriane Cassidy, au micro de Catherine Beauchamp et de Philippe Cantin vendredi.