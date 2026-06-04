Pièce dans laquelle jouait Patrick Bruel

Les cinq dernières représentations de la pièce Deuxième partie, à laquelle participe Patrick Bruel, visé par plusieurs enquêtes pour viol, ont été annulées à Paris.

Cette décision, annoncée jeudi, fait suite au mécontentement de militantes féministes face à la situation.

Écoutez le journaliste français Christophe Barbier brosser le portrait de la situation au micro de la chroniqueuse Catherine Beauchamp jeudi.