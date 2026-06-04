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Pièce dans laquelle jouait Patrick Bruel

Pièce Deuxième partie: les cinq dernières représentations annulées

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 juin 2026 16:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Pièce Deuxième partie: les cinq dernières représentations annulées
Les cinq dernières représentations à Paris de la pièce Deuxième partie, dans laquelle jouait Patrick Bruel, visé par plusieurs enquêtes pour viol, ont été annulées. / Gonzalo Fuentes/Pool via AP / The Associated Press

Les cinq dernières représentations de la pièce Deuxième partie, à laquelle participe Patrick Bruel, visé par plusieurs enquêtes pour viol, ont été annulées à Paris.

Cette décision, annoncée jeudi, fait suite au mécontentement de militantes féministes face à la situation.

Écoutez le journaliste français Christophe Barbier brosser le portrait de la situation au micro de la chroniqueuse Catherine Beauchamp jeudi.

«C'est un spectacle qui commençait à être joué de manière mécanique, un peu hypnotique.»

Christophe Barbier

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