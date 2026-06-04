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Épicerie et recettes

On parle des rabais hebdomadaires dans les grandes bannières

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 juin 2026 18:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sarah Boily-Brodeur
Sarah Boily-Brodeur
On parle des rabais hebdomadaires dans les grandes bannières
Sarah Boily-Brodeur / Cogeco Média

Écoutez Sarah Boily-Brodeur nous parler des rabais en épicerie dans les grandes bannières  et nous proposer des recettes.

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