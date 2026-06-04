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Bras de fer sur l'interdiction des boissons énergisantes aux moins de 16 ans

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Entendu dans

La commission

le 4 juin 2026 12:31

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Bras de fer sur l'interdiction des boissons énergisantes aux moins de 16 ans
Eric Duhaime, chef du Parti conservateur / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, défend son opposition à l'interdiction des boissons énergisantes pour les moins de 16 ans. 

Il critique la précipitation du gouvernement à vouloir adopter ce projet de loi en fin de session parlementaire sans consultations approfondies, rappelant que ces boissons ne représentent que 11 % de la caféine consommée par les adolescents.

Les animateurs l'ont vivement confronté, l'accusant de céder aux lobbies économiques et de ne pas prioriser la protection des mineurs, tout en soulignant son absence de suivi auprès des parents d'une jeune victime.

Écoutez Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, débattre du projet de loi sur les boissons énergisantes aux jeunes, jeudi. 

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