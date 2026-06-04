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Le maire réclame un plan gouvernemental solide

Laval affronte une augmentation marquée de l'itinérance

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Entendu dans

La commission

le 4 juin 2026 12:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Laval affronte une augmentation marquée de l'itinérance
Stéphane Boyer, maire de Laval / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

Les animateurs de La commission abordent la crise croissante de l'itinérance à Laval, qui a augmenté de 59 % depuis 2022.

En direct du caucus des grandes villes canadiennes à Edmonton, le maire Stéphane Boyer commente une étude récente de sa municipalité.

Il explique que la situation touche de nouveaux profils de citoyens, comme des aînés et des familles.

Face aux critiques des commissaires sur le manque d'actions immédiates, le maire défend les initiatives locales existantes, telles que le financement complet d'un refuge et le jumelage de policiers avec des travailleurs sociaux.

Il prône également l'adoption d'un modèle inspiré de la Finlande.

Écoutez Stéphane Boyer, maire de Laval, explique la situation dans sa ville, jeudi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

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