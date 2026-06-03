La première ministre de l’Alberta Danielle Smith a impressionné les francophones, mercredi, alors qu’elle a prononcé une partie de son discours en français.

Sa maîtrise de la langue et son effort pour l’inclure dans sa prise de parole ont particulièrement impressionné les animateurs de l’émission La Commission.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter, mercredi, à La Commission.

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