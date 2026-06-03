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Discours en français

La prise de parole de Danielle Smith impressionne au Québec

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 3 juin 2026 14:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La prise de parole de Danielle Smith impressionne au Québec
Danielle Smith, première ministre de l'Alberta / Jeff McIntosh/La Presse Canadienne

La première ministre de l’Alberta Danielle Smith a impressionné les francophones, mercredi, alors qu’elle a prononcé une partie de son discours en français.

Sa maîtrise de la langue et son effort pour l’inclure dans sa prise de parole ont particulièrement impressionné les animateurs de l’émission La Commission.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter, mercredi, à La Commission.

Autres sujets abordés

  • Le projet de rénovation du siège social d’Hydro-Québec accordé à Pomerleau;
  • MusiquePlus de retour sur TikTok.

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