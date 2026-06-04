Guerre au Moyen-Orient

Thomas Juneau, professeur à l’Université d’Ottawa, analyse l’annonce fragile et floue d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, rapidement transgressée par de nouvelles frappes israéliennes.

L'expert explique qu'Israël intensifie ses opérations pour maximiser ses gains militaires avant qu’un accord plus contraignant, sous la forte pression du président Trump, ne soit imposé.

De plus, l'Union européenne a octroyé 100 millions d'euros aux forces armées libanaises afin de renforcer le gouvernement légitime face au Hezbollah.

Enfin, l'enlisement du conflit et le vote symbolique du Congrès américain illustrent la lassitude grandissante face à cette guerre.

Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire à l'École supérieure d’affaires publiques et internationales de l'Université d’Ottawa