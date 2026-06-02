Investissement de 10 milliards$ en infrastructures

Réunis à Longueuil mardi, les premiers ministres Mark Carney et Christine Fréchette ont officialisé cinq ententes majeures totalisant un investissement de 10 milliards de dollars en infrastructures.
Écoutez Nathalie Normandeau en discuter mardi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«C'est le coup de circuit de la semaine pour Christine Fréchette. Faut dire qu'elle a fait ce qu'il fallait faire pour permettre l'annonce de toutes ces ententes, parce qu'il y a une volonté politique exprimée de sa part, également de celle de Mark Carney, d'arriver à cette signature dans des créneaux qu'on a rarement vu avec Ottawa, entre autres, dans le secteur des hôpitaux, cégeps, des universités.»