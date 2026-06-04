Rénovations du Stade olympique

Don Garber, commissaire de la Major League Soccer, a visité le Stade olympique à Montréal, jeudi, et s’est dit impressionné par les rénovations.
Écoutez le journaliste Jeremy Filosa, qui a suivi les événements de près, en discuter jeudi au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Il a dit que si on met l'argent nécessaire pour rénover l'intérieur de ce stade-là, ce sera l'un des plus beaux d'Amérique du Nord. Et il a dit qu'il pense qu'il y a le potentiel pour non seulement recevoir, bien sûr, le CF Montréal en permanence, mais ce sera un endroit aussi où il pourrait y avoir d'autres événements sportifs, culturels et tout ça.»