Mondial 2026

Le Québécois Maxime Crépeau a été désigné comme gardien partant du Canada pour la Coupe du monde de soccer qui s'amorce dans une dizaine de jours.
Écoutez Jeremy Filosa, présent à l'annonce plus tôt dans la journée à Montréal, commenter cette nomination avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Maxime Crépeau note que, désormais, les jeunes Canadiens, peuvent rêver à prendre part à la Coupe du monde et non plus encourager une autre équipe;
- Les performances de Crépeau à la Copa America ont pesé lourd dans sa sélection, tout comme sa relation avec Jesse Marsch;
- On évoque l’absence de James Pantemis et les blessures de Moïse Bombito et Marcelo Flores, ainsi que l’incertitude autour d’Alphonso Davies;
- On souligne la profondeur accrue de l’effectif canadien avant le match préparatoire contre l’Irlande, vendredi, au stade Saputo.