Mondial 2026

Le Québécois Maxime Crépeau a été désigné comme gardien partant du Canada pour la Coupe du monde de soccer qui s'amorce dans une dizaine de jours.

Écoutez Jeremy Filosa, présent à l'annonce plus tôt dans la journée à Montréal, commenter cette nomination avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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