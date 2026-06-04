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Mondial 2026

Quatre ans plus tard, Maxime Crépeau va vivre son rêve

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 juin 2026 19:49

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Quatre ans plus tard, Maxime Crépeau va vivre son rêve
Maxime Crépeau. / AP/John Raoux

Le Québécois Maxime Crépeau a été désigné comme gardien partant du Canada pour la Coupe du monde de soccer qui s'amorce dans une dizaine de jours.

Écoutez Jeremy Filosa, présent à l'annonce plus tôt dans la journée à Montréal, commenter cette nomination avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Maxime Crépeau note que, désormais, les jeunes Canadiens, peuvent rêver à prendre part à la Coupe du monde et non plus encourager une autre équipe;
  • Les performances de Crépeau à la Copa America ont pesé lourd dans sa sélection, tout comme sa relation avec Jesse Marsch;
  • On évoque l’absence de James Pantemis et les blessures de Moïse Bombito et Marcelo Flores, ainsi que l’incertitude autour d’Alphonso Davies;
  • On souligne la profondeur accrue de l’effectif canadien avant le match préparatoire contre l’Irlande, vendredi, au stade Saputo.

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