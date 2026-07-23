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Politique provinciale

Un été parsemé d'embûches pour le Parti libéral du Québec

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 juillet 2026 17:36

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Jonathan Valois
Jonathan Valois
Un été parsemé d'embûches pour le Parti libéral du Québec
Charles Milliard et le Parti libéral du Québec traversent un été 2026 particulièrement houleux, marqué par une succession d'abandons et d'exclusions de candidats potentiels. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le Parti libéral du Québec (PLQ) traverse un été 2026 particulièrement houleux, marqué par une succession d'abandons et d'exclusions de candidats potentiels.

L'exclusion récente de la candidate Sonia Baudelot, dans la circonscription de Fabre, refusée par le parti en raison de certaines controverses, illustre la volonté de tolérance zéro de la formation libérale.

Cependant, le traitement médiatique de cette décision ramène au premier plan le passé du parti et l'accumulation de candidatures perdues en cours de route.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois analyser la situation, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson. 

Autres sujets abordés:

  • Charles Milliard tente d'affirmer sa présence sur le terrain;
  • Les réserves du Parti québécois quant à la légitimité de l'entente de Churchill Falls;
  • La confirmation de la candidature de la ministre Martine Biron pour les prochaines élections.

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