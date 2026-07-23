Politique provinciale

Le Parti libéral du Québec (PLQ) traverse un été 2026 particulièrement houleux, marqué par une succession d'abandons et d'exclusions de candidats potentiels.

L'exclusion récente de la candidate Sonia Baudelot, dans la circonscription de Fabre, refusée par le parti en raison de certaines controverses, illustre la volonté de tolérance zéro de la formation libérale.

Cependant, le traitement médiatique de cette décision ramène au premier plan le passé du parti et l'accumulation de candidatures perdues en cours de route.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois analyser la situation, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

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