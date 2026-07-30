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Améliorer l'accès aux programmes d'aide

Déclaration d'impôts automatique: une révolution fiscale à venir?

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 30 juillet 2026 07:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Antoine Genest-Grégoire
Antoine Genest-Grégoire
Déclaration d'impôts automatique: une révolution fiscale à venir?
Antoine Genest-Grégoire / Cogeco Média

De nombreux Québécois ne produisent pas leur déclaration de revenus annuelle, se privant ainsi de crédits d'impôt et d'accès à divers programmes sociaux.

Lors de sa chronique économique à Cantin le matin, Antoine Genest-Grégoire explique que la complexité du système et le manque de connaissances en sont souvent la cause. 

Pour y remédier, Ottawa et Québec préparent un système de déclaration automatisé pour les personnes à faibles revenus dès le printemps 2027.

L'expert souligne toutefois que la véritable solution résiderait dans une modernisation en temps réel du système de paie...

Écoutez la chronique économique d'Antoine Genest-Grégoire, jeudi à Cantin le matin

Lien suppplémentaire: 

Voici un exemple de crédit d'impôt: dans ce cas-ci, il s'agit d'une mesure fiscale liée aux frais médicaux

 

«C'est un enjeu que tous ces gens-là ne déclarent pas dans la mesure où justement c'est la porte d'entrée de plein de programmes... Pas d'avis de cotisation, pas, par exemple, de logement subventionné.»

Antoine Genest-Grégoire

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