Améliorer l'accès aux programmes d'aide

De nombreux Québécois ne produisent pas leur déclaration de revenus annuelle, se privant ainsi de crédits d'impôt et d'accès à divers programmes sociaux.

Lors de sa chronique économique à Cantin le matin, Antoine Genest-Grégoire explique que la complexité du système et le manque de connaissances en sont souvent la cause.

Pour y remédier, Ottawa et Québec préparent un système de déclaration automatisé pour les personnes à faibles revenus dès le printemps 2027.

L'expert souligne toutefois que la véritable solution résiderait dans une modernisation en temps réel du système de paie...

Écoutez la chronique économique d'Antoine Genest-Grégoire, jeudi à Cantin le matin.

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Voici un exemple de crédit d'impôt: dans ce cas-ci, il s'agit d'une mesure fiscale liée aux frais médicaux.