Sanctions américaines

L'intensification des sanctions économiques et de l'embargo imposé par les États-Unis a plongé Cuba dans une situation d'étouffement économique sans précédent.

Au-delà de la stricte paralysie des infrastructures, c'est toute la population de l'île qui se retrouve prise en étau, subissant des pénuries alimentaires et énergétiques majeures au quotidien.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez poursuivre son analyse de la situation critique à Cuba et l'impact des politiques étrangères américaines au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.