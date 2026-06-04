Mark Carney trop strict avec ses députés?

Un récent article du Toronto Star met en lumière les méthodes de gestion particulièrement strictes du premier ministre Mark Carney à l'égard de ses propres députés.

Selon les informations rapportées, le premier ministre n'aimerait pas être contredit et imposerait une discipline de fer au sein de son caucus.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas analyser la situation au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.

Dimitri Soudas souligne le caractère inusité de ces révélations. Il est rare de voir un caucus laisser couler de telles informations alors que le chef du parti domine toujours les sondages avec 50% d'appuis.

Il rappelle que pour un premier ministre, la gestion et le respect de son caucus doivent toujours demeurer la priorité absolue.

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