Le premier ministre canadien Mark Carney a été quelque peu sur le grill, mercredi, à Toronto, lorsqu'interrogé sur les négociations avec les États-Unis concernant les quotas sur l’acier et l’aluminium en réponse à des tarifs douaniers de 50 %, affectant particulièrement le Québec et l’Ontario.
Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque en compagnie de l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Est-ce que le Canada est en train de sacrifier le secteur de l'automobile?
- Un sondage Nanos révèle que Mark Carney surpasse largement les figures conservatrices, comme Stephen Harper (16 %), Pierre Poilievre (15 %) et Doug Ford (11 %). Pas moins de 33 % des Canadiens estiment qu’aucun conservateur ne peut battre le premier ministre en poste.
- Elizabeth May quittera la direction du Parti vert du Canada le 14 novembre.