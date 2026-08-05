Le premier ministre canadien Mark Carney a été quelque peu sur le grill, mercredi, à Toronto, lorsqu'interrogé sur les négociations avec les États-Unis concernant les quotas sur l’acier et l’aluminium en réponse à des tarifs douaniers de 50 %, affectant particulièrement le Québec et l’Ontario.

Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque en compagnie de l'animatrice Catherine Brisson.

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