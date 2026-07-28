Chrystia Freeland fustige Donald Trump

Des voix s'élèvent pour que le Canada adopte une approche beaucoup plus musclée contre les États-Unis, notamment l'ancienne ministre libérale Chrystia Freeland, qui signe une lettre percutante dans le New York Times.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque commenter la situation au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- On analyse la montée des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis;
- L'ancienne ministre Chrystia Freeland critique la posture de Donald Trump dans le New York Times;
- Un sondage révèle que 62 % des Canadiens appuient des contre-tarifs;
- Mark Carney semble mener des négociations discrètes avec Washington;
- Parallèlement, la réforme controversée des grands projets, assouplissant les règles environnementales, a suscité plus de 21 000 soumissions et l’opposition de groupes écologistes et autochtones.