Chrystia Freeland fustige Donald Trump

Des voix s'élèvent pour que le Canada adopte une approche beaucoup plus musclée contre les États-Unis, notamment l'ancienne ministre libérale Chrystia Freeland, qui signe une lettre percutante dans le New York Times.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque commenter la situation au micro de Catherine Brisson.

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