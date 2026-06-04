Une nouvelle étude de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke révèle, contrairement à la perception quasi-généralisée, que le pouvoir d'achat a en réalité augmenté de 5 à 10% depuis 2019, et ce, pour la majorité des ménages.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier analyser l'écart entre la perception et la réalité du pouvoir d'achat au micro de Patrick Lagacé, jeudi.