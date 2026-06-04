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Économie

Pouvoir d'achat: les Québécois plus riches qu'avant la pandémie?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 juin 2026 07:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Pouvoir d'achat: les Québécois plus riches qu'avant la pandémie?
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Une nouvelle étude de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke révèle, contrairement à la perception quasi-généralisée, que le pouvoir d'achat a en réalité augmenté de 5 à 10% depuis 2019, et ce, pour la majorité des ménages.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier analyser l'écart entre la perception et la réalité du pouvoir d'achat au micro de Patrick Lagacé, jeudi.

«C'est des chiffres qui sont difficiles à entendre [...] À mon grand étonnement, tout le monde a amélioré son pouvoir d'achat. C'est vraiment étonnant. Moi, j'étais certaine que les moins nantis l'avaient diminué [...], mais ce n'est pas le cas. On parle [...] de 5 à 10% depuis 2019.»

Marie-Eve Fournier

Cette augmentation s'explique en grande partie par les 32 mesures de soutien déployées par les gouvernements depuis 2021 pour contrer l'inflation, totalisant des milliards de dollars en chèques ponctuels, baisses d'impôt et gels de tarifs.

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