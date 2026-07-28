Taux d'inoccupation projeté à presque 4%

Malgré la hausse récente des mises en chantier de logements locatifs au Québec, le prix moyen des loyers ne connaît pas la baisse escomptée.

Cette situation s'explique principalement par les coûts de construction très élevés des dernières années, qui forcent les promoteurs à fixer des loyers initiaux nettement plus chers pour rentabiliser leurs investissements.

Écoutez l'économiste chez Desjardins, Maëlle Boulais-Préseault, à ce sujet, mardi, lors de l'émission Le midi.

Au lieu d'abaisser la valeur du loyer mensuel, de nombreux propriétaires de nouvelles unités privilégient plutôt des incitatifs ponctuels, comme un mois d'occupation gratuit ou le paiement des frais de déménagement.