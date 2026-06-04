Travaux majeurs

Le journaliste Alexandre Pratt, de La Presse, a livré des détails sur les futurs croquis du Stade olympique.

On apprend que l'intérieur de l'enceinte pourrait subir une métamorphose spectaculaire et lumineuse.

Le projet prévoit de nouvelles terrasses et une modification de l’inclinaison des premières rangées pour rapprocher les spectateurs du terrain.

Un réaménagement qui pourrait s'avérer important pour le CF Montréal, puisque le club devra, dès l’année prochaine, trouver un endroit pour disputer des matchs pendant la période hivernale.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser le tout, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

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