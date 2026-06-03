Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron au micro de Jérémie Rainville, à Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Tim Payne, un joueur de la Nouvelle-Zélande, est passé de 4 000 à 4,8 millions d’abonnés grâce à un défi lancé par un influenceur argentin lors de la Coupe du monde;
- Le réseau Fox Sports a proposé un poste d'Observateur en chef de la Coupe du monde, à Times Square, New York, pour 50 000 $ afin de promouvoir son application en continu. Le hic? L'observateur sera dans un cubicule de verre transparent sur Times Square...;
- L’équipe du Brésil a reçu un salut particulier lors de son départ vers les États-Unis, marquant un événement important.