Les Golden Knights de Vegas ont remporté le premier match de la finale de la Coupe Stanley par la marque de 5-4 contre les Hurricanes de la Caroline.

Malgré une première période largement dominée par la Caroline, les Knights ont su rebondir. C'est finalement Tomas Hertl qui a inscrit le but vainqueur pour Vegas dans un match robuste et spectaculaire.

Cette rencontre a aussi été marquée par l'accueil hostile des partisans de la Caroline envers le gardien de Vegas, Carter Hart, l'un des joueurs acquittés dans l'affaire d'agression sexuelle d'Équipe Canada Junior.

Des chants «No means no» ont d'ailleurs retenti dans les gradins durant la partie.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés