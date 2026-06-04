Rencontre Fréchette-Smith

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a rencontré son homologue albertaine Danielle Smith, mercredi, à Québec.
Il a été question des échanges économiques entre les provinces, de l’intelligence artificielle, mais aussi de la construction d’un gazoduc qui relierait les deux provinces.
Pourtant, ce projet avait déjà été décrié dans le passé en raison du manque d’acceptabilité sociale.
Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau revenir sur cette rencontre, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.
«Les dernières fois où on a parlé de gazoduc ou d'oléoduc pour aider l'Ouest du pays, on nous disait que ça ne fonctionnait pas, qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Là, est-ce que les règles du jeu ont changé?»
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