Rencontre Fréchette-Smith

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a rencontré son homologue albertaine Danielle Smith, mercredi, à Québec.

Il a été question des échanges économiques entre les provinces, de l’intelligence artificielle, mais aussi de la construction d’un gazoduc qui relierait les deux provinces.

Pourtant, ce projet avait déjà été décrié dans le passé en raison du manque d’acceptabilité sociale.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau revenir sur cette rencontre, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.