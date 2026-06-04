Tour d’horizon de l’actualité

À l’occasion de son tour d’horizon, jeudi, Patrick Lagacé aborde la crise de l’itinérance dans la ville de Laval.
La journaliste Caroline Touzin, dans La Presse, met en lumière la détresse vécue dans un refuge lavallois, où le manque de places et d'intervenants est critique.
Aînés évincés de leur logement, anciens jeunes de la DPJ, nouveaux arrivants… Le portrait des personnes qui subissent l'itinérance est varié.
Écoutez l’animateur Patrick Lagacé faire le point sur les principales nouvelles de la journée, jeudi, à l’émission Lagacé le matin.
Autres sujets abordés
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