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Tour d’horizon de l’actualité

Itinérance: «Ce n’est plus juste un phénomène montréalais»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 juin 2026 06:38

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Itinérance: «Ce n’est plus juste un phénomène montréalais»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l’occasion de son tour d’horizon, jeudi, Patrick Lagacé aborde la crise de l’itinérance dans la ville de Laval.

La journaliste Caroline Touzin, dans La Presse, met en lumière la détresse vécue dans un refuge lavallois, où le manque de places et d'intervenants est critique.

Aînés évincés de leur logement, anciens jeunes de la DPJ, nouveaux arrivants… Le portrait des personnes qui subissent l'itinérance est varié.

Écoutez l’animateur Patrick Lagacé faire le point sur les principales nouvelles de la journée, jeudi, à l’émission Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Un propriétaire condamné à verser 160 000 $ à deux locataires évincés sous prétexte d'un agrandissement jamais réalisé;
  • Un nouveau cadre réglementaire à Ottawa jugé inefficace pour protéger les voyageurs face aux compagnies aériennes;
  • Des députés libéraux fédéraux mécontents du comportement jugé méprisant du premier ministre;
  • Un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars pour Loto-Québec et l'arrivée de billets de loterie aux caisses libre-service des épiceries;
  • SpaceX prévoit son entrée sur le Nasdaq le 12 juin avec une action évaluée à 135 $;
  • Flou persistant autour du fonds de 1,8 milliard de dollars de Donald Trump destiné aux personnes poursuivies sous l'administration Biden;
  • Poursuite des frappes au Moyen-Orient et des tensions malgré l'évocation d'un accord entre Israël et le Liban;
  • Ottawa investira 600 millions de dollars pour financer les produits culturels;
  • Crise économique à Cuba : les sanctions américaines et le retrait des groupes hôteliers asphyxient l'industrie touristique et l'économie de l'île;
  • Boissons énergisantes: le Parti conservateur du Québec hésite à donner son accord pour adopter rapidement le projet de loi interdisant la vente aux mineurs.

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