New York-San Antonio

Les Knicks de New York ont remporté, mercredi soir, le premier match de la série finale de la NBA face aux Spurs de San Antonio.
Ils poursuivent donc leur séquence de victoires, alors qu’ils n’ont pas perdu un match depuis le 23 avril dernier.
Les deux équipes s'affronteront à nouveau vendredi soir.
Écoutez l’analyse du chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.
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