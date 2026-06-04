3 G$ de ventes pour la société d'État

Lors de son plus récent bilan annuel, Loto-Québec a annoncé avoir franchi un sommet historique en atteignant 3 milliards $ de ventes.
Cette performance financière se traduit par un dividende de 1,526 milliard $ versé dans les coffres de l'État québécois, consolidant ainsi une tendance à la hausse des profits observée depuis quatre ans.
Écoutez Jean-François Bergeron, président-directeur général de Loto-Québec, détailler les résultats de la société d'État au micro de Patrick Lagacé, jeudi.
Autres sujets abordés
- Légalité des plateformes de jeu en ligne: Jean-François Bergeron rappelle qu'au Québec, toute plateforme autre que Loto-Québec (comme Bet99) opère de manière illégale, malgré l'utilisation de stratagèmes publicitaires axés sur les jeux gratuits;
- Achat de billets aux caisses libre-service: un projet d'intégration de la loterie (sans sélection ni validation) directement dans les systèmes de caisses des supermarchés est en cours de test afin d'améliorer la fluidité pour les consommateurs;
- Projet d'hôtel au Casino de Montréal: la construction d'un complexe hôtelier au parc Jean-Drapeau est prévue pour 2028, avec des contraintes architecturales strictes pour ne pas dépasser la hauteur du casino actuel.