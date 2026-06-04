3 G$ de ventes pour la société d'État

Lors de son plus récent bilan annuel, Loto-Québec a annoncé avoir franchi un sommet historique en atteignant 3 milliards $ de ventes.

Cette performance financière se traduit par un dividende de 1,526 milliard $ versé dans les coffres de l'État québécois, consolidant ainsi une tendance à la hausse des profits observée depuis quatre ans.

Écoutez Jean-François Bergeron, président-directeur général de Loto-Québec, détailler les résultats de la société d'État au micro de Patrick Lagacé, jeudi.

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