Formules familières

La productrice Julie Snyder s'est portée à la défense de la première ministre Christine Fréchette sur les réseaux sociaux après que le chef conservateur Éric Duhaime l'ait appelée «Matante Christine».

Notre chroniqueur déplore l'attitude de certains politiciens et l'usage grandissant du tutoiement ou de formules trop familières dans les annonces officielles.

Selon lui, cette quête de proximité nuit à l'institution.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle commenter la situation et souligner l'importance du décorum et du respect du vouvoiement dans la sphère publique, jeudi, à l'émission de Patrick Lagacé.