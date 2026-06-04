S’il ne devait rester que 50 chansons…

La Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) s’est lancée dans un projet complexe pour sélectionner les 50 chansons qui ont le plus marqué l’histoire du Québec.

Pour cela, un sondage a été réalisé auprès de 1 000 répondants qui ont pu donner leur propre liste d'œuvres musicales.

De Richard Séguin à Patrick Normandin, en passant par Les Trois Accords et Robert Charlebois, la sélection est plutôt exhaustive.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson présenter le classement des chansons marquantes du Québec, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.