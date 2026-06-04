Un jeune homme tué par balle à Montréal

Un homme a été tué par balle dans la nuit de mercredi à jeudi dans un parc du quartier Villeray, à Montréal.

Plusieurs résidents ont entendu les coups de feu et ont contacté le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La victime a été trouvée inanimée dans le parc et n’a pu être réanimée. Il s’agit du 10e meurtre de l’année à Montréal.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, jeudi, à l’émission de Patrick Lagacé.

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