Absence de siège aux abords du terrain

Alors que les travaux sur la toiture et l'anneau technique du Stade olympique se poursuivent, l'incertitude plane quant à la rénovation de l'intérieur de l'enceinte.

Jérémy Filosa, journaliste sportif du réseau Cogeco, maintient ses informations selon lesquelles le gouvernement provincial serait prêt à investir massivement pour revitaliser les installations, notamment la section 100, soit la section la plus près du terrain, malgré des rapports divergents suggérant qu'aucune décision finale n'a été prise.

Écoutez le chroniqueur sportif Jérémy Filosa discuter des enjeux entourant les rénovations du Stade, vendredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Selon Filosa, la modernisation intérieure est cruciale, car le CF Montréal prévoit de disputer ses matchs hivernaux au Stade dès l'an prochain pour répondre aux exigences de la MLS.

L'absence de sièges dans la section la plus proche du terrain, actuellement démantelée, rendrait toute réouverture prématurée problématique.