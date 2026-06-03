Les Blue Jays ont une fiche de 29 victoires et 32 défaites depuis le début de la saison du Baseball majeur.
Écoutez Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie, nous parler du Baseball majeur et d'une anecdote savoureuse sur Josh Anderson.
Les sujets discutés
- On parle de Josh Anderson... le joueur de baseball;
- Saison moyenne jusqu'ici pour les Blue Jays;
- La formation de Toronto manque de puissance;
- Les Blue Jays, comme les Phillies, sont dans la course pour la place de meilleur deuxième.