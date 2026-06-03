La saison 2025-2026 des Canadiens de Montréal n'est terminée depuis vendredi dernier, que l'un des sujets qui s'impose dans la conversation est... la gestion des gardiens de but.
Écoutez le spécialiste des gardiens Stéphane Waite se pencher sur le sujet avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La poignée de mains entre Martin St-Louis et Rod Brind'Amour, la fraternité des entraîneurs;
- Les Canadiens ont trois gardiens de calibre de la LNH sous la main;
- Le pire cauchemar de Waite: «On ne veut pas commencer la saison avec un ménage à trois»;
- «Il y a une demande pour Samuel Montembeault»;
- En début de saison, le filet appartient à Dobes;
- Waite n'a pas reconnu les Hurricanes contre les Golden Knights;
- Le troisième trio des Golden Knights fait peur.