Le filet appartient à Dobes

La saison 2025-2026 des Canadiens de Montréal n'est terminée depuis vendredi dernier, que l'un des sujets qui s'impose dans la conversation est... la gestion des gardiens de but.

Écoutez le spécialiste des gardiens Stéphane Waite se pencher sur le sujet avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés