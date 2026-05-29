Sexe et société

Cette semaine, la chroniqueuse Sylvie Lavallée aborde le sujet de l'opportunisme dans les relations et de l'attrait pour le pouvoir et les possessions des autres.

Avez-vous déjà eu un partenaire de vie profiteur?

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, aborder ce sujet, vendredi matin, au micro de Marie-Eve Tremblay.