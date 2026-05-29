Sexe et société

Cette semaine, la chroniqueuse Sylvie Lavallée aborde le sujet de l'opportunisme dans les relations et de l'attrait pour le pouvoir et les possessions des autres.
Avez-vous déjà eu un partenaire de vie profiteur?
Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, aborder ce sujet, vendredi matin, au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Moi, j'ai l'impression qu'on l'est tous. On tire profit de façon saine, peut être pas nécessairement toxique, mais à notre façon. On tire un peu les ficelles. Si je te parle, c'est parce que peut être que tu me procure quelque chose. Parce que t'as une loge au Centre Bell, parce que t'as des billets pour le tennis cet été, parce que t'as eu des passes pour la F1, parce que tu connais untel, parce que tu m'ouvres telle porte. Êtes-vous entouré de gens qui tirent profit de vous?»