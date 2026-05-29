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Décès de Claude Lemieux

«Soyons attentifs à nos propres signaux de détresse» -Hugo Fournier

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Entendu dans

Radio textos

le 29 mai 2026 10:29

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Soyons attentifs à nos propres signaux de détresse» -Hugo Fournier
Claude Lemieux en 1995, avec le trophée Conn-Smythe remis par la Ligue nationale de hockey au joueur ayant été le plus utile pendant les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. / Cogeco Média

Le décès de Claude Lemieux, une légende du hockey, a laissé sous le choc les amateurs et la population québécoise.

Alors que la cause possible du décès serait liée au suicide, la médiatisation de cette information peut avoir des conséquences sur la population, d'où l'importance de mettre de l'avant les ressources disponibles ainsi que les bons réflexes à entretenir auprès de son entourage.

Écoutez Hugo Fournier, président-directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide, en discuter, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Ça résonne beaucoup dans l'espace public sur le fait que le suicide, c'est multifactoriel, mais ça peut toucher tout le monde. On le vit cette semaine avec le décès de de Claude Lemieux, mais le suicide peut autant toucher des étudiants que des PDG ou des travailleurs sociaux. Ça fait aussi écho à l'importance de demander de l'aide quand ça va pas. C'est ça que nous on porte comme message, c'est que lorsque ça ne va pas, soyons attentifs à nos propres signaux de détresse.»

Hugo Fournier

Si vous avez besoin de soutien, si vous avez des idées suicidaires ou si vous êtes inquiet pour un de vos proches, contactez le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) ou visitez Suicide.ca pour du clavardage et de l'aide professionnelle disponible partout au Québec 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

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