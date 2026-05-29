Le décès de Claude Lemieux, une légende du hockey, a laissé sous le choc les amateurs et la population québécoise.

Alors que la cause possible du décès serait liée au suicide, la médiatisation de cette information peut avoir des conséquences sur la population, d'où l'importance de mettre de l'avant les ressources disponibles ainsi que les bons réflexes à entretenir auprès de son entourage.

Écoutez Hugo Fournier, président-directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide, en discuter, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.