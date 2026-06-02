Le sous-ministre Stéphane Le Bouyonnec a alerté la population que les données de santé des Québécois, hébergées par des géants américains, risquent d'être saisies par Washington en vertu du Cloud Act.

Gilles Bélanger, député indépendant d’Orford, confirme ce risque, tout en précisant que le véritable danger réside à 90 % dans la circulation et la transmission des données avant leur cryptage.

Est-il temps d'accélérer la souveraineté numérique du Québec, afin de mieux protéger nos données privées, en plus de contrôler les coûts?

Écoutez Gilles Bélanger, député indépendant d’Orford à l'Assemblée nationale, donner son avis à ce sujet, mardi midi à La commission.