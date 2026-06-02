Amortir 30 milliards $ en 40 ans

Devant un déficit de maintenance routière évalué à 31 milliards de dollars, les commissaires analysent la nécessité de bonifier le Fonds des réseaux routiers et du transport collectif via des taxes ou des péages.

Luc Ferrandez suggère d'inclure systématiquement un budget d'entretien à chaque nouvelle construction pour éviter les calculs politiques.

Enfin, le duo souligne que cette annonce place stratégiquement la première ministre en position de force à l'approche de la prochaine campagne électorale.

Écoutez la discussion à ce sujet entre les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi après-midi.