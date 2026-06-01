Révision de l’ACEUM

Le ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, Dominic LeBlanc, sera à Washington, mardi, a révélé La Presse.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une première rencontre depuis le mois de mars entre Dominic LeBlanc et son homologue américain;
- Au moment où Pierre Poilièvre demande un débat d’urgence sur l’état de l’économie canadienne en raison d’une récession technique enregistrée au premier trimestre, on revient sur les analyses des économistes qui ne tirent pas la sonnette d’alarme.
- Une perte de 112 000 emplois en quatre mois et un recul du PIB au Canada;
- Mark Carney s’inspire du sommet Choose France, lancé par Emmanuel Macron à Versailles, pour attirer des investissements étrangers au Canada.