Les dessous fiscaux enfin expliqués

La «taxe Netflix» et la réglementation des géants numériques suscitent de fervents débats fiscaux et politiques.

Antoine Genest-Grégoire, professeur adjoint à l'Université de Sherbrooke, analyse les enjeux de cette redevance réglementaire imposée aux plateformes de diffusion en ligne.

Contrairement aux impôts sur les profits — facilement contournés par le déplacement de revenus vers des paradis fiscaux —, ces redevances visent à faire participer directement les géants du Web au financement du contenu canadien.

Alors que le câble traditionnel s'efface, l'absence de contributions des géants virtuels fait courir un risque majeur au financement pérenne de la culture d'ici...

Écoutez la chronique économique d'Antoine Genest-Grégoire, vendredi à Cantin le matin.