Le «jeune homme» de 83 ans

À 83 ans, Sir Paul McCartney dévoile son 20e album solo, intitulé The Boys of Dungeon Lane, un projet profondément introspectif et intime.

Le titre de l'album est un clin d'œil à une petite route de Liverpool où l'artiste a grandi aux côtés de George Harrison. Loin d'être une œuvre purement nostalgique ou larmoyante, ce disque propose un bilan de vie tourné vers l'avenir, marqué par une voix qui a gagné en maturité et en expérience.

Écoutez la critique de la chroniqueuse Catherine Brisson, vendredi matin, au micro de Patrick Lagacé.