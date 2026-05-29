Dettes, budget et investissements

Le chroniqueur Alexandre Leblond propose cinq conseils fondamentaux pour redresser ses finances personnelles.

En premier lieu, il presse les épargnants d'éliminer les dettes de cartes de crédit, qu'il qualifie d'urgence absolue en raison des taux d'intérêt étouffants.

Il recommande ensuite de dresser un budget «à la mitaine» pour traquer les fuites de dépenses, plutôt que de s'en remettre aveuglément aux applications.

Il suggère également d'évaluer le taux de ses dettes par rapport aux rendements boursiers espérés avant de choisir entre rembourser ou investir.

Enfin, il invite à consulter un professionnel avec des objectifs clairs et à éviter de se comparer aux autres.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, vendredi à Lagacé le matin.