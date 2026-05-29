LASIK et Ozempic sous la loupe

Le chroniqueur Martin Carli explore les avancées médicales liées à la vision et à l'intelligence artificielle.

Il explique d'abord le fonctionnement de la chirurgie LASIK, qui sculpte la cornée, et présente une nouvelle recherche sur les lapins permettant de remodeler cette membrane sans incision grâce à des impulsions électriques.

Dans un second volet, il révèle comment des chercheurs ont utilisé l'IA pour analyser plus de 400 000 publications sur Reddit.

Cette méthode a permis de recenser des effets secondaires de l'Ozempic moins documentés dans les essais cliniques, comme la fatigue accrue ou des anomalies menstruelles.

Écoutez le vulgarisateur scientifique Martin Carli expliquer le tout, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé.