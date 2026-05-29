Lors de son passage au Club économique de New York, le premier ministre Mark Carney a surpris en utilisant le célèbre slogan de Donald Trump, affirmant qu'un «Canada fort peut Make America Great Again».

Pour le chroniqueur Dimitri Soudas, ce geste est une manœuvre stratégique visant à flatter l'électorat américain sans faire de concessions concrètes, dans l'espoir de faciliter la renégociation de l'accord commercial.

Écoutez le spécialiste de politique fédérale Dimitri Soudas analyser les mots bien placés de Mark Carney à New York, vendredi, à Lagacé le matin.

Soudas souligne que Carney tente de «mâcher de la gomme et marcher en même temps» en cherchant à réduire la dépendance du Canada envers les États-Unis tout en consolidant leur relation commerciale essentielle.

Malgré un discours à Davos qui évoquait une rupture avec l'ordre mondial, Carney a plaidé à New York pour une «forteresse nord-américaine», rappelant que le Canada fournit 99 % du gaz naturel et 60 % du pétrole importés par les Américains.